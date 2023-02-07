Весь рік ми тут, – дружина Решетника відповіла, чи поїде з Києва через можливий наступ Росії

Інформація навколо можливого повторного наступу Росії все більше тривожить українців. Дружина Григорія Решетника відповіла, що думає з цього приводу.

Дружина українського ведучого Григорія Решетника поділилась думками щодо того, чи хвилюється через можливий повторний російський наступ. Вона висловилась про це в інстаграм-сторіз.

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Христина Решетник про можливий наступ

Христина Решетник зізналась, що про можливий наступ Росії говорять і її підписники, і шанувальники Григорія. Вони навіть підходять на вулиці, бо хвилюються через чутки, що, ймовірно, окупанти знову спробують піти на Київ.

Можу вам сказати, що нікуди ми не збираємося їхати. Ми весь рік, який триває війна, ми тут. Ми з трьома дітками у столиці. Власне, вони навчаються, ми працюємо, ми живемо, ми допомагаємо. Ми вважаємо, що нікуди не потрібно їхати, і ми будемо тут. Взагалі працюватимемо і віритимемо в нашу перемогу ми тут, у Києві,

– підкреслила зіркова дружина.



Решетник про наступ Росії / Фото з інстаграм-сторіз

, є різна інформація щодо можливого наступу. Це й справді може статись – в Інституті вивчення війни кажуть, що окупанти спішать загарбати нові території до того часу, коли в Україну надійде важка техніка від західних партнерів. Рєзніков вважає, що росіяни планують наступати до символічної дати – 24 лютого. Гуменюк же зазначила, що вороги зосереджені на наступі на Сході, аніж на Півдні. Але важливо читати достовірну інформацію від Генштабу ЗСУ і не вестися на фейки.

Христина Решетник і справді з чоловіком та трьома синами не покидала Україну надовго. Для них не було перешкодою навіть вимкнення світла. Зіркова дружина пояснювала, що у Києві влаштоване їхнє життя – робота дорослих та навчання дітей. Але тоді вона не виключала, що може переїхати у Франківськ.