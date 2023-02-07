Міністр оборони України Олексій Резніков не раз коментував очікуваний новий наступ росіян і запевняв, що вони не нападатимуть так, як у лютому 2022 року. Він радив слухати Генеральний штаб і його офіційну позицію, а Катя Осадча додала дещо від себе.

Читайте також Осадча, Єфросиніна, Анатоліч жорстко відреагували на скандал з хлопцями, які знущались з дівчат

Як Осадча бореться з панікою на тлі чуток про новий наступ Росії

На тлі інформаційної агресивної навали ми виснажуємося, нервуємо, переживаємо. Ми не знаємо, коли чекати наступу й де, але віримо в ЗСУ і власну нервову систему. Коли я починаю здаватися, думаю про тих, кому нестерпно – це наші люди в полоні,

– написала Катя Осадча.

Вона розповіла, що проєкт "Знайти своїх" не дає їй розклеїтися, історії українців, які пережили російський полон, спонукають її до боротьби, а не до паніки та зневіри.

"Просто уявіть місяці, що тягнуться вічність. Колишні цивільні заручники розповідали мені, як хотіли померти швидше, адже не бачили інакшого виходу. Я відчуваю цей біль фізично, тому продовжую боротися за те, щоб повернуті були всі якнайшвидше", – наголосила ведуча.

Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, у листопаді Катя Осадча отримала нагороду від Національної поліції України за соціальний проєкт "Знайти своїх", у рамках якого допомагає шукати зниклих на війні людей. Відзнаку ведучій вручив перший заступник Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв.