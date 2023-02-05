31-річна Дар'я Петрожицька не хотіла виїжджати за кордон, але її коханий Олексій наполіг, щоб вона була в безпеці. Хлопець українець, але давно працює в Гамбурзі, тож акторці було до кого їхати. Після майже 11 місяців у Німеччині вона повернулася в Україну. Щоправда, сама.

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Дар'я Петрожицька у сльозах повернулася в Україну

До Києва акторка поверталася через Польщу, тож автобус з Варшави привіз її на вокзал. "Я приїхала, я вдома", – сказала вона на відео, заливаючись слізьми. У невеликій квартирі Петрожицької, яку вона купила у травні 2021 року, не було ні світла, ні тепла, але це її ані трохи не засмутило.

У мене немає світла, у мене холодно дуже в хаті, але я така щаслива. Просто не можу передати. Я думаю, що це було у всіх, хто приїжджав в Україну, і буде в тих, хто повернеться… Ще буду плакати, думаю, але це нічого. Просто привіт дім, як я сумувала,

– поділилася Дар'я Петрожицька зі сльозами на очах.

Заспокоївшись, акторка поїхала в торгівельний центр купувати ковдру й очманіла від того, як там людно: "Усі тіктоки, які я дивилася про те, що люди тусуються в торгівельних центрах, це правда. Так багато людей, і я так рада їх всіх бачити".