Жена украинского ведущего Григория Решетника поделилась мнениями о том, волнуется ли из-за возможного повторное российское наступление. Она высказалась об этом в инстаграм-сториз.
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Кристина Решетник о возможном наступлении
Кристина Решетник призналась, что о возможном наступлении России говорят и ее подписчики, и почитатели Григория. Они даже подходят на улице, потому что волнуются из-за слухов, что, вероятно, оккупанты снова попытаются пойти на Киев.
Могу вам сказать, что никуда мы не собираемся уезжать. Мы весь год, который идет война, мы здесь. Мы с тремя детьми в столице. Собственно они учатся, мы работаем, мы живем, мы помогаем. Мы считаем, что никуда не нужно уезжать, и мы будем здесь. Вообще будем работать и верить в нашу победу мы здесь, в Киеве,
– подчеркнула звездная жена.
Решетник о наступлении России / Фото с инстаграм-сториз
Кристина Решетник действительно с мужем и тремя сыновьями не покидала Украину надолго. Для них не было препятствием даже выключение света. Звездная жена объясняла, что в Киеве устроена их жизнь – работа взрослых и обучение детей. Но тогда она не исключала, что может уехать во Франковск.
- Добавим, что о повторном наступлении высказалась и ведущая Катя Осадчая. Она согласилась, что эта информация может выбивать из колеи и заставить истощаться, но важно продолжать верить в ВСУ. Звезда поделилась, что в случаях информационного нашествия она думает о тех, кому еще труднее.