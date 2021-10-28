34-річна Леся Нікітюк неодноразово зізнавалась, що на початку телевізійної кар'єри одягалась на хмельницькому базарі, адже її сім'я мала скромний достаток. Вона не жартувала, коли розповідала, що переодягалась за шторою на картонці.

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Першим моїм стилістом був старший брат, доводилось за ним доношувати одяг. Моїм другим стилістом став, захисти його Боже, хмельницький базар,

– з гумором розповіла Леся Нікітюк.

Вона опублікувала архівні фото, на одному з яких позувала в помітно завеликій кофті старшого брата. На іншому кадрі вона зображена в обтислій білій майці з написами та "турецьких джинсах". У такому look Леся Нікітюк ходила в бар з подругою.

Леся Нікітюк в кофті старшого брата / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк з подругою / Фото з інстаграму ведучої

Знаменитість зізналась, що її модні промахи тривали навіть під час першої хвилі популярності. Бувши ведучою тревел-шоу "Орел і решка", вона підбирала вбрання зі свого гардеробу й шаф подруг. Ба більше, Леся Нікітюк носила одяг з бирками, бо здавала його в магазин після світських виходів.

"Візажисти змусили мене відростити брови, змінили макіяж. Стилісти навчили одягатись і підбирати look. Ну а зарплата дозволила мені це все оплатити", – підкреслила телезірка, стилем якої зараз захоплюється багатомільйонна аудиторія.

Нагадаємо, до 34-річчя Лесі Нікітюк Showbiz 24 готував підбірку її перших фото в соціальних мережах. Завдяки цим кадрам можна переконатися, що за останні 10 років імідж ведучої кардинально змінився.