Леся Нікітюк родом із Хмельницького. Її кар'єра на телебаченні розпочалася з виступу на "Розсміши коміка". Після тріумфу в трьох сезонах вона стала ведучою популярного тревел-шоу "Орел і решка".

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Кар'єра Лесі Нікітюк

З 2012 року Леся активно розвиває кар'єру на телебаченні. За цей час вона встигла стати однією з найпопулярніших телеведучих українського шоу-бізнесу. Серед проєктів, де вона встигла знятися є такі:

"Орел і Решка";

"Лєся-Здєся";

"Навколо М";

"Хто зверху?"

"Le маршрутка".

У 2015 році Нікітюк номінували на премію "Телетріумф", як ведучу розважальної програми. А у 2018 році стала учасницею "Танців з зірками", де у парі з Максимом Єжовим посіла друге місце.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Також Леся розвиває свій інстаграм-акаунт. Зараз за її сторінкою стежать 3,7 мільйона користувачів мережі. Нікітюк ледь не щодня публікує фото, де показує особисте та робоче життя.

У день народження знаменитості ми підготували добірку з її світлин, які одними з перших з'явилися в блозі.

Архівні фотографії Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої