34-летняя Леся Никитюк неоднократно признавалась, что в начале телевизионной карьеры одевалась на хмельницком базаре, ведь ее семья имела скромный достаток. Она не шутила, когда рассказывала, что переодевалась за шторой на картонке.

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Первым моим стилистом был старший брат, приходилось за ним донашивать одежду. Моим вторым стилистом стал, защити его Боже, хмельницкий базар,

– с юмором рассказала Леся Никитюк.

Она опубликовала архивные фото, на одном из которых позировала в заметно великоватой кофте старшего брата. На другом кадре она изображена в облегающей белой майке с надписями и "турецких джинсах". В таком look Леся Никитюк ходила в бар с подругой.



Леся Никитюк в кофте старшего брата / Фото из инстаграма ведущей



Леся Никитюк с подругой / Фото из инстаграма ведущей

Знаменитость призналась, что ее модные промахи продолжались даже во время первой волны популярности. Будучи ведущей тревел-шоу "Орел и решка", она подбирала наряды из своего гардероба и шкафов подруг. Более того, Леся Никитюк носила одежду с бирками, потому что сдавала ее в магазин после светских выходов.

"Визажисты заставили меня отрастить брови, изменили макияж. Стилисты научили одеваться и подбирать look. Ну а зарплата позволила мне это все оплатить", – подчеркнула телезвезда, стилем которой сейчас восхищается многомиллионная аудитория.

Напомним, к 34-летию Леси Никитюк Showbiz 24 готовил подборку ее первых фото в социальных сетях. Благодаря этим кадрам можно убедиться, что за последние 10 лет имидж ведущей кардинально изменился.