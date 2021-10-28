34-летняя Леся Никитюк неоднократно признавалась, что в начале телевизионной карьеры одевалась на хмельницком базаре, ведь ее семья имела скромный достаток. Она не шутила, когда рассказывала, что переодевалась за шторой на картонке.
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Первым моим стилистом был старший брат, приходилось за ним донашивать одежду. Моим вторым стилистом стал, защити его Боже, хмельницкий базар,
– с юмором рассказала Леся Никитюк.
Она опубликовала архивные фото, на одном из которых позировала в заметно великоватой кофте старшего брата. На другом кадре она изображена в облегающей белой майке с надписями и "турецких джинсах". В таком look Леся Никитюк ходила в бар с подругой.
Леся Никитюк в кофте старшего брата / Фото из инстаграма ведущей
Леся Никитюк с подругой / Фото из инстаграма ведущей
Знаменитость призналась, что ее модные промахи продолжались даже во время первой волны популярности. Будучи ведущей тревел-шоу "Орел и решка", она подбирала наряды из своего гардероба и шкафов подруг. Более того, Леся Никитюк носила одежду с бирками, потому что сдавала ее в магазин после светских выходов.
"Визажисты заставили меня отрастить брови, изменили макияж. Стилисты научили одеваться и подбирать look. Ну а зарплата позволила мне это все оплатить", – подчеркнула телезвезда, стилем которой сейчас восхищается многомиллионная аудитория.