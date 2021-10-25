Про курйозний інцидент Леся Нікітюк розповіла лише на ранок понеділка, 25 жовтня. Вона чесно зізналась, що шматок зуба відколовся, коли вона куштувала раки. Ведуча не посоромилась показати надщерблений зуб 3,7-мільйонній аудиторії.
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Ба більше, зірка не впадала у відчай. Вона порівняла себе з телеведучою Марічкою Падалко, в якої зуб випав просто у прямому ефірі.
Я як Марічка Падалко, яка новини читала,
– поглузувала Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк зламала зуб / Відео з інстаграм-сторіс знаменитості
34-річна Леся Нікітюк швидко виправила ситуацію. Цього ж дня вона потрапила на прийом до свого стоматолога, який підкоригував дефект.
Так, телезірка знову засліплює ідеальною усмішкою. Можливо, якби вона не оголосила про курйозний випадок в інстаграмі, ніхто не помітив би жодних змін.
Леся Нікітюк зламала зуб / Фото з інстаграм-сторіс знаменитості