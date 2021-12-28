Якщо співачка Оля Полякова стала Сніговою королевою, то шоумена Дмитра Коляденка обрали на комічну роль. Його переодягли в бабусю Герду. Образ вийшов дуже яскравий – смарагдовий костюм, жабо, боа, каблучки, кольє з перлами та черевики на підборах.

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За імідж Коляденка відповідали стилістки, тоді як йому довелось вжитися в жіночу роль. За словами зірки, це було легко, адже прототипом Герди у віці стала мама його екскоханої Ірини Білик.

Допомогла моя улюблена теща Ганна Яківна, Царство Небесне. Це мама Ірини Білик, яка нас покинула. Цей образ дуже схожий на неї. Вона носила таку ж зачіску все життя, такі ж інтонації. Я копіював її, ніби вдома,

– зізнався Дмитро Коляденко.

Він розповів, що всі п'ять років, які жив з Іриною Білик, спостерігав за її мамою – за її манерами, за тим, як вона слухала, як переживала. Ба більше, Коляденко був улюбленим зятем Ганни Яківни, адже завалював її коштовностями.

Нагадаємо, мама Ірини Білик померла 22 травня 2020 року. Співачка не розголошувала причину смерті, але пообіцяла присвятити їй чуттєвий трек.

Діма Коляденко з героями мюзиклу "Нова Снігова королева" / Фото з інстаграму Сергія Пермана