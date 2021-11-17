За 20 років на сцені Оля Полякова не один раз збирала аншлаги в Палаці "Україна" і зробити це ще раз з новорічним мюзиклом "Нова Снігова королева". Так, новорічно-різдвяні свята, з 24 грудня по 6 січня, зірка проведе зі своїми прихильниками.

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Співачці дісталась головна роль, тому вона особисто обіцяє дати відповіді на запитання, які найбільше хвилюють дітлахів – чи є серце у Снігової королеви та яку таємницю вона приховує.

Мені дуже приємно стати головною героїнею цього святкового шоу і, скажу чесно, що це була моя давня мрія! Снігова королева завжди була для мене загадкою,

– поділилась Оля Полякова.

Крім співачки, у мюзиклі візьме участь один з найяскравіших і найепатажніших артистів сучасної української сцени. Організатори не розсекречують, хто це, однак зізнаються, що знаменитість виступить у неочікуваній ролі.

Додамо, у мюзиклу "Нова Снігова королева" є благородна мета. На кожне шоу обіцяють запрошувати дітей з інтернатів та дитячих будинків, які позбавлені батьківської опіки.

Що відомо про мюзикл з "Нова Снігова королева" Олею Поляковою