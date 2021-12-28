Если певица Оля Полякова стала Снежной королевой, то шоумена Дмитрия Коляденко выбрали на комическую роль. Его переодели в бабушку Герду. Образ получился очень ярким – изумрудный костюм, жабо, боа, кольца, колье с жемчугом и ботинки на каблуках.

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За имидж Коляденко отвечали стилистки, тогда как ему пришлось вжиться в женскую роль. По словам звезды, это было легко, так как прототипом Герды в возрасте стала мама его бывшей возлюбленной Ирины Билык.

Помогла моя любимая теща Анна Яковлевна, Царствие Небесное. Это мама Ирины Билык, которая нас покинула. Этот образ очень похож на нее. Она носила такую же прическу всю жизнь, такие же интонации. Я копировал ее, будто дома,

– признался Дмитрий Коляденко.

Он рассказал, что все пять лет, которые жил с Ириной Билык, наблюдал за ее мамой – за ее манерами, за тем, как она слушала, как переживала. Более того, Коляденко был любимым зятем Анны Яковлевны, так как заваливал ее драгоценностями.

Напомним, мама Ирины Билык умерла 22 мая 2020 года. Певица не разглашала причину смерти, но пообещала посвятить ей трогательный трек.

Дима Коляденко с героями мюзикла "Новая Снежная королева" / Фото из инстаграма Сергея Пермана