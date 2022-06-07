Мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, – Осадча вразила заявою про гастролерку-зрадницю

Українська телеведуча Катерина Осадча рідко дає інтерв'ю, проте у новій розмові вона "пролила світло" на цікавий факт. Вона підозрює, що Ані Лорак порадив мовчати про війну Кіркоров. Також вона сказала, що найбільшою зрадницею України вважає Таїсію Повалій.

Телеведуча поділилась, що не розуміє, чому Лорак повелась на поради Кіркорова. Спочатку вона замовчувала війну, а тепер зовсім видалила акаунт в інстаграмі.

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Мені важко навіть усвідомити, як люди так можуть робити. Я багато про це думала, обдумувала, які можуть бути причини такої поведінки. Кар’єра в Росії, в Україні – війна, повертатися немає куди? Мовчать, бо думають, що Росія захопить Україну і вони повернуться в Україну зірками? Може, це на рівні чуток, але мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а в тебе кар’єра ж! Думаю, після нашої перемоги все стане зрозуміло,

– поміркувала Осадча.

Зокрема вона висловилась про Таїсію Повалій, яка виступала у Кремлі 9 травня, коли в Україні Росія бомбила міста та села.

"Таїсія Повалій узагалі в перших рядах. Їй я не писала, тому що писати людині, яка виступає в Кремлі на 9 травня, – це взагалі безглуздо. Це вже зрада найвищої якості. Навіть уявити не можу, що в голові у людини, яка чинить так?! Це злочин проти свого народу – на рівні злочинів, які вчиняє Росія. Не підтримати свій народ, не бути разом із ним – це, власне, й означає, що ти зробив вибір і не хочеш бути громадянином своєї країни. Все. Віддавайте паспорти!" – заявила ведуча.

Ще Катерина згадала Тодоренко, до якої публічно зверталась в інстаграм-сторіс із закликами одуматись, а не прикриватись чоловіком-росіянином та сім'єю:

"Я так зрозуміла, що має свої причини, чому так. Те, що вона вагітна, – досить слабкий аргумент, коли вбивають твій народ", – додала Осадча.

, що з початку повномасштабної війни про жорстокі дії Росії замовчали українки: Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, MARUV, Наташа Корольова, Лоліта Мілявська, Йолка, Анна Дзюба з дуету Artik & Asti, Анна Сєдокова, Марі Краймбрері, Аліна Островська, Жанна Бадоєва.