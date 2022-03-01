Наталія Могилевська записала відео ще до того, як білоруські війська увійшли на територію України. Вона звернулась до білорусів та росіян, яких обмежують в інформації та говорять лиш неправду.

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Наталія Могилевська звернулась до білорусів

Наталія Могилевська розповіла, що відбувається в Україні.

"Чотири дні тому Україна прокинулася і більше не засинала. Тому що о 4-й ранку нас почали бомбити одразу по десятках міст. Бомбили аеропорти, військові об'єкти, а також нафтобази, ТЕС, радіоактивні відходи, але ще кінотеатри, торгові центри, житлові будинки, на вулицях гинуть люди, людям відриває руки та ноги, гинуть діти. Маленькі міста між Києвом, Харковом, Сумами три дні перебувають без світла, без води, люди залишилися без їжі, бо багато людей мали запаси на день – два", – поділилась зірка.

Навіщо вам це Білорусь? Навіщо вам гинути, вашим пацанам тут, в Україні? Ви хочете розширити територію, хочете забрати собі Чернігів? Навіщо це вам?

– додала вона.

Наталя Могилевська також опублікувала відео з рідних міст України, що зазнали руйнувань через обстріли та бомбардування.

Звернення Наталі Могилевської, для перегляду відео гортайте праворуч:

Нагадаємо, Наталія Могилевська під час війни живе у приватному будинку на Осокорках. Там вона прихистила й родичів.

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