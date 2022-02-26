46-річна народна артистка живе у приватному будинку на Осокорках, тож до неї приїхали вагітна сестра та інші друзі. Звичайно, на тлі війни всі тривожаться, тому не сплять, майже не їдять і не п'ють води. Наталія Могилевська наголошує, що це неправильно, адже за таке недбальство до свого організму можна серйозно поплатитися.

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У мене вдома 9 людей, ніхто не їсть, ніхто не спить. Давайте одне про одного піклуватися – змушувати пити воду, змушувати їсти, і спати, спати вдень, поки спокійно,

– наголосила Наталія Могилевська.

"Друзі, це важливо! П'ємо воду, їмо й накопичуємо години сну. Щоб мозок був здоровим та приймав правильні рішення у критичних ситуаціях", – закликає зірка.

До слова, Маша Єфросиніна теж наголошує, що боротися з панікою через війну Росії проти України – це важливо. Телеведуча радить:

скласти план дій у критичних ситуаціях.

зводити до мінімуму читання новин;

виводити страх і тривожність спортом, музикою, книгами та будь-яким іншим хобі;

медитувати;

робити пожертви та допомагати іншим;

проявляти любов – обійматися та усміхатися попри все.

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