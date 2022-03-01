Наталья Могилевская записала видео еще до того, как белорусские войска вошли на территорию Украины. Она обратилась к белорусам и россиянам, которых ограничивают в информации и говорят только неправду.

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Наталья Могилевская обратилась к белорусам

Наталья Могилевская рассказала, что происходит в Украине.

"Четыре дня назад Украина проснулась и больше не засыпала. Потому что в 4 утра нас начали бомбить сразу по десяткам городов. Бомбили аэропорты, военные объекты, а также нефтебазы, ТЭС, радиоактивные отходы, но еще кинотеатры, торговые центры, жилые дома, на улицах гибнут люди, людям отрывает руки и ноги, гибнут дети. Маленькие города между Киевом, Харьковом, Сумами три дня находятся без света, без воды, люди остались без еды, потому что у многих людей запасы в день – два", – поделилась звезда.

Зачем вам это Беларусь? Зачем вам погибать, вашим пацанам здесь, в Украине? Хотите расширить территорию, хотите забрать себе Чернигов? Зачем вам это?

– добавила она.

Наталья Могилевская также опубликовала видео из разных городов Украины, подвергшихся разрушениям из-за обстрелов и бомбардировок.

Обращение Натальи Могилевской, для просмотра видео листайте справа:

Напомним, Наталья Могилевская во время войны живет в частном доме на Осокорках. Там она приютила и родственников.