Австралія не змогла приїхати на Євробачення та показала номер онлайн: "диско"-виступ

Австралійська співачка Montaigne (Джессіка Алісса Серро) не змогла прибути на конкурс Євробачення-2021 у Роттердам через карантинні обмеження, тому її команда надіслала записаний наживо виступ. Його запис відбувся згідно з усіма правилами та був показаний на головній сцені першого півфіналу.

Про неможливість приїхати у Нідерланди австралійська делегація повідомила ще за кілька тижнів до Євробачення-2021. Вони пояснювали, що через карантинні умови виникло безліч труднощів, щоб дістатися через однієї країни в іншу.

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У попередньо записаному відеоролику Montaigne виконала пісню Technicolor, на створення якої її надихнула розмова з мамою під час карантину у 2020 році. У відеоролику молода артистка та її шоу-балет виступили у стилі 80-тих і легко запалили зал Євробачення. Під час номеру було чутно, як зал аплодував артистці та підтримував її навіть через десятки тисяч кілометрів.

Montaigne – Technicolor: дивитись відео онлайн

Хоч австралійка не змогла приїхати у Нідерланди, разом з командою вона підключилась до онлайн-трансляції та подякувала усім за підтримку. Montaigne зізналась, що пишається, що може бути частинкою такого дійства.



Montaigne разом командою перебуває в Австралії / Скриншот з ютубу

Відомо, що у себе в країні Montaigne відома як одна з головних фігур у місцевій інді-музиці. У своїй пісні Technicolor в стилі гіпер-поп австралійка закликає не боятись бути уразливим і демонструвати свої емоції, а також не забувати про те, що в розмаїтті та єдності людство стає сильнішим.

Хто ще відмовився від участі в Євробаченні?