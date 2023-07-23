Раніше виконавиця розповідала, що дівчатка дуже сумують за домом. Тож на літніх канікулах їхній тато Мохаммад Захур виконав невеличку мрію дівчат.

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Камалія повернулася в Україну

Співачка виставила фото з двома своїми доньками на тлі потяга "Укрзалізниці". Вона одягнула літню сукню в різнокольоровий абстрактний принт. Одна з її доньок обрала приталену ніжно-фіолетову сукню, а інша одягнула костюм, який складається з коричневих шортів та кофти з білим надписом. На фото мама з доньками обійнялися та виглядали щасливими.

Тато пообіцяв, тато зробив. Як кажуть у нас в Україні: Ласкаво просимо,

– написала під фото артистка.

Відомо, що 9-річні Арабелла і Мірабелла зараз живуть у Лондоні з татом. Адже через повномасштабну війну вони перейшли до школи у Великій Британії. У Київ дівчата повернуться, коли навчання відновиться в офлайн-форматі.

До слова, у квітні цього року Камалія оголосила про розлучення зі своїм чоловіком після 20 років подружнього життя. Втім, зіркова пара продовжує публікувати спільні фото та проводить багато часу разом. Співачка зізналася, що зараз вони переживають складний етап у подружньому житті. Однак, за її словами, продовжують підтримувати одне одного та разом виховувати доньок.