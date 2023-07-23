Раніше виконавиця розповідала, що дівчатка дуже сумують за домом. Тож на літніх канікулах їхній тато Мохаммад Захур виконав невеличку мрію дівчат.
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Камалія повернулася в Україну
Співачка виставила фото з двома своїми доньками на тлі потяга "Укрзалізниці". Вона одягнула літню сукню в різнокольоровий абстрактний принт. Одна з її доньок обрала приталену ніжно-фіолетову сукню, а інша одягнула костюм, який складається з коричневих шортів та кофти з білим надписом. На фото мама з доньками обійнялися та виглядали щасливими.
Тато пообіцяв, тато зробив. Як кажуть у нас в Україні: Ласкаво просимо,
– написала під фото артистка.
Відомо, що 9-річні Арабелла і Мірабелла зараз живуть у Лондоні з татом. Адже через повномасштабну війну вони перейшли до школи у Великій Британії. У Київ дівчата повернуться, коли навчання відновиться в офлайн-форматі.