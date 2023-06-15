Через ракетну атаку Росії: Монатік провів концерт в укритті – відео виступу
Джерело:Монатік
Росія продовжує атакувати українські міста, проте навіть ракетна небезпека не змусить українських артистів, які хочуть підняти моральний дух шанувальників, зупинити свій концерт. Так, Монатік під час повітряної тривоги провів концерт в укритті.
Це сталося в Прилуках, де артист разом із командою та глядачами пройшов до бомбосховища, щоб заспівати в безпечнішому місці.
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Як і де пройшов виступ українського співака
Концерт артиста відбувся в рамках благодійного туру містами України "ART Оборона". На відео, яке опублікував виконавець, видно, що в укритті артист, оркестр та відвідувачі концерту разом виконали українську пісню "Ти ж мене підманула".
Безпека понад усе! Не нехтуємо повітряною тривогою і продовжуємо наш благодійний концерт "ART Оборона" в бомбосховищі! Прилуки, дякуємо вам за зібраність та організованість!,
– зазначив Дмитро Монатік під відео.
До слова, днями виконавець після п'яти концертів цього ж туру "ART Оборона" разом із благодійним фондом "Твоя опора" зміг закупити фуру гуманітарної допомоги та відправив її на Херсонщину.