Это произошло в Прилуках, где артист вместе с командой и зрителями прошел в бомбоубежище, чтобы спеть в более безопасном месте.

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Как и где прошло выступление украинского певца

Концерт артиста состоялся в рамках благотворительного тура по городам Украины "ART Оборона". На видео, опубликованном исполнителем, видно, что в укрытии артист, оркестр и посетители концерта вместе исполнили украинскую песню "Ты же меня обманула".

Безопасность превыше всего! Не пренебрегаем воздушной тревогой и продолжаем наш благотворительный концерт "ART Оборона" в бомбоубежище! Прилуки, благодарим вас за собранность и организованность!,

– отметил Дмитрий Монатик под видео.

К слову, на днях исполнитель после пяти концертов этого тура "ART Оборона" вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" смог закупить фуру гуманитарной помощи и отправил ее в Херсонскую область.

Автор София Хомышин