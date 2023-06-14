Виконавець після п'яти концертів "ART Оборони" разом із благодійним фондом "Твоя опора" зміг закупити гуманітарну допомогу і відправити її на Херсонщину.
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Монатік відправив допомогу на Херсонщину
Раніше артист гастролював за кордоном, а тепер відправився в перший за час повномасштабної війни тур Україною.
Після перших 5 концертів благодійного туру "ART Оборона" разом з Фондом "Твоя опора" ми відправили фуру гуманітарної допомоги на Херсонщину! Перебуваючи на Хмельниччині, ми зустрілися з волонтерами, які вже перевезли все зібране,
– написав у соцмережах український співак.
Відомо, що артисту та волонтерам вдалося закупити необхідних речей на триста двадцять п'ять тисяч гривень, їх вже відправили в Херсонську область.
Як українські знаменитості допомагають постраждалим після підриву Каховської ГЕС
- Співачка Тіна Кароль разом зі своїм фондом закупила човни, штани-броди, жилети та відправила їх на Херсонщину для порятунку людей із затоплених будинків.
- Тенісистка Даяна Ястремська надіслала 2,5 тисячі продуктових наборів для жертв теракту на Каховській ГЕС.
- Ресторатор Даніель Салем відправився евакуйовувати постраждалих з Херсону. Варто зазначити, що він був одним з тих військових, які першими зайшли в Херсон після звільнення міста.
- Актор Олексій Суровцев разом із командою рятував тварин на Херсонщині.