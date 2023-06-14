Виконавець після п'яти концертів "ART Оборони" разом із благодійним фондом "Твоя опора" зміг закупити гуманітарну допомогу і відправити її на Херсонщину.

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Монатік відправив допомогу на Херсонщину

Раніше артист гастролював за кордоном, а тепер відправився в перший за час повномасштабної війни тур Україною.



Після перших 5 концертів благодійного туру "ART Оборона" разом з Фондом "Твоя опора" ми відправили фуру гуманітарної допомоги на Херсонщину! Перебуваючи на Хмельниччині, ми зустрілися з волонтерами, які вже перевезли все зібране,

– написав у соцмережах український співак.

Відомо, що артисту та волонтерам вдалося закупити необхідних речей на триста двадцять п'ять тисяч гривень, їх вже відправили в Херсонську область.

Як українські знаменитості допомагають постраждалим після підриву Каховської ГЕС

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Автор Софія Хомишин