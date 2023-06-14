Камінська висловилася щодо мовного питання після скандалу, який виник на концерті Макса Барських у Кременчуці. Артист виконав пісню російською мовою і через це один з глядачів написав на нього заяву в поліцію.

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Камінська нарвалася на хейт через захист російської мови

Співачка написала допис у Інстаграмі зі скриншотом статті 10, де сказано, що "в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин".

"Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?" – різко написала Слава. Очевидно, що їй не сподобався інцидент з Максом Барських, на якого викликали поліцію за російськомовну пісню.

Підписники зірки не зрозуміли невдоволення Камінської, адже в Україні триває повномасштабна війна. У коментарях вони продемонстрували своє обурення ситуацією.

Шанувальники зауважили, що "якби всі півтора року артистка була в Україні, а не за кордоном, то питання про російську мову у неї б не виникло".

Ось деякі коментарі розгніваних українців:

"Славо, ви топите за російську? Чи відноситесь до російської національної меншини і хочете на цьому зробити акцент? Не розумію сенс таких постів зараз"

"Пані Славо! Може якби ви знаходились в Україні всі 1,5 роки війни, ви би не дивувались реакції українців на таке. І не захищали би тут рускагавкающіх. В побуті, будь ласка, на публіці і офіційному просторі – прошу національною виражатися!"

"Справжні українці після початку повномасштабної війни Росії проти України не розмовляють мовою окупанта!"

"Якщо ви так принципово відстоюєте російську мову, чому ви досі не в Росії? Вам дуже личить ця країна. Війна закінчиться, і ви повернетесь до України заробляти собі на життя. Невже ви думаєте, що вас приймуть з російськомовним репертуаром?"

"Чому не популяризувати українську, враховуючи, що ви маєте велику аудиторію для цього? Нащо постійно це відстоювання російської, для кого?"

"Що ще повинно відбутись, щоб усім дійшло, що мова – то їх зброя вбивства зараз!"

"Біженка з України, на яку напала Росія, щоб "захистити російськомовних меншин" вимагає російську мову?! Когнітивний дисонанс.

"Слава, ну і навіщо це ось розганяти? Щоб підхопила інша пропаганда? Чи це викликали на ваш концерт? Ви вибачте, але ви самі напрошуєтеся на галас і хайп і хейт.. Ви зараз за кордоном з дітьми в безпеці, і кайфуйте!"

"Уявляєте, як людей нудить від мови вбивць? Так, незвично і складно, та як є".

"Цікаво просто, а де ви Конституцію України російською знайшли?".

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Додамо, що з хейтом Слава зіштовхується не вперше. Раніше її розкритикували через життя за кордоном та висвітлювання його у соцмережах. Підписники накинулася на виконавицю з коментарями на тему того, що "не слід показувати свої розваги в чужій країні". У відповідь артистка заявила, що "має на це право".