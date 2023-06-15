Це сталося в Прилуках, де артист разом із командою та глядачами пройшов до бомбосховища, щоб заспівати в безпечнішому місці.

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Як і де пройшов виступ українського співака

Концерт артиста відбувся в рамках благодійного туру містами України "ART Оборона". На відео, яке опублікував виконавець, видно, що в укритті артист, оркестр та відвідувачі концерту разом виконали українську пісню "Ти ж мене підманула".

Безпека понад усе! Не нехтуємо повітряною тривогою і продовжуємо наш благодійний концерт "ART Оборона" в бомбосховищі! Прилуки, дякуємо вам за зібраність та організованість!,

– зазначив Дмитро Монатік під відео.

До слова, днями виконавець після п'яти концертів цього ж туру "ART Оборона" разом із благодійним фондом "Твоя опора" зміг закупити фуру гуманітарної допомоги та відправив її на Херсонщину.

Автор Софія Хомишин