Монатік розповів, чому більше не живе по сусідству з Дорофєєвою

Одні з найпопулярніших артистів українського шоу-бізу жили по сусідству. Однак нещодавно Монатік перебрався до Києва. Великий будинок за містом він змінив на квартиру. Усе заради синів, які підуть до школи.

35-річний Монатік пояснив, що його стосунки з Надею Дорофєєвою не змінилися. Його переїзд до столиці аж ніяк не пов'язаний зі співачкою.

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Річ у тому, що зіркова сім'я готується відправляти старшого сина в перший клас. Схоже, хлопчику вже підібрали школу. За словами Монатіка, якби вони й далі жили за містом, на дорогу на уроки Данило витрачав би по дві години на день.

Я розумію, що дві години вони будуть губити на дорогу, щоб добратися до школи, яка в Києві, а не за містом. Хочеться, щоб вони почувались киянами,

– поділився Монатік.

Так, співак не став продавати будинок в елітному комплексі під Києвом. Він з дружиною і синами перебрався на квартиру в місті. Їхній переїзд нібито затягнувся, бо вони довго доробляли всі справи в новому житлі.