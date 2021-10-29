35-летний Монатик пояснил, что его отношения с Надей Дорофеевой не изменились. Его переезд в столицу отнюдь не связан с певицей.

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Дело в том, что звездная семья готовится отправлять старшего сына в первый класс. Похоже, мальчику уже подобрали школу. По словам Монатика, если бы они и дальше жили за городом, на дорогу на уроки Даниил тратил бы по два часа в день.

Я понимаю, что два часа они будут терять на дорогу, чтобы добраться до школы, которая в Киеве, а не за городом. Хочется, чтобы они чувствовали себя киевлянами,

– поделился Монатик.

Так, певец не стал продавать дом в элитном комплексе под Киевом. Он с женой и сыновьями перебрался на квартиру в городе. Их переезд якобы затянулся, потому что они долго доделывали все дела в новом жилье.

Напомним, Надя Дорофеева рассказывала, что на карантине они с Дантесом много времени проводили с соседом Монатиком. Звезды якобы играли в игры с его детьми, смотрели фильмы и обсуждали все на свете.