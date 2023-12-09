MONATIK заінтригував новиною про третю дитину
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Популярний український співак Дмитро Монатік, який походить з Луцька, зізнався, чи планує з дружиною Іриною третю дитину.
Відомо, що Дмитро та Ірина Монатік вже мають двох дітей. Йдеться про восьмирічного Данила та п'ятирічного Платона.
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MONATIK розповів, чи хоче він ще одну дитину
Артист поділився, чи планує з дружиною Іриною поповнення в родині. Дмитро зізнався, що вони мріють про дівчинку. Але якщо народиться син, то пара не засмутиться. Коли у Дмитра запитали чи це просто мрії, він зазначив, що вже працюють цим питанням з дружиною.
Це було б дуже шикарно мати донечку. Ми мріємо про це з Іриною разом. Але якщо буде хлопчик, то ми теж будемо раді. Ви хочете запитати чи ми працюємо над цим? Я ж вам сказав, що свої мрії треба перетворювати в цілі,
– сказав Монатік.
Цікаво, що днями співак випустив дитячу збірку "Книга мрій". Він розповів, який сенс закладався у цю книгу. Дмитро зазначив, що вже дав почитати її своїм дітям.
До того як вона вийшла, я її часто перечитував перед сном, і вона мені гріла душу насправді. Там такі меседжі, що коли ми занурюємось у світ війни, то мрії виходять з нами. Я вже перевірив цю книгу на своїх дітях,
– відповів він.
За словами Монатіка, ця книга допомагає дітям розвивати фантазію.
Книга наповнена фантазіями, а це класно допомагає дітям щось вигадувати. А мрія – це ж і є фантазія. Дуже класно вміти перемкнути її на ціль. А це допомагаємо робити ми – батьки,
– додала зірка.
Інтерв'ю Дмитра Монатіка: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки співака
- Дмитро Монатік та Ірина Демічева почали спілкуватися як друзі. Хоча вони обоє з Луцька, але познайомились в Києві завдяки спільній подрузі Каріні. Зараз вона є хрещеною мамою їхнього сина Данила.
- Дмитро та Ірина дуже швидко знайшли спільну мову. Більше, ніж за три роки після знайомства з друзів вони стали парою. За словами артиста, він швидко зрозумів, що це його жінка.
- Після чотирьох років стосунків співак зробив пропозицію Ірині. Пара уклала шлюб 1 липня 2015 року та офіційно стала сім'єю. Відомо, що весілля в закоханих не було. Вони розписались без свідків та відсвяткували подію в ресторані.
- У той час Ірина вже була при надії. 7 жовтня 2015 року Дмитро вперше став татом. Дружина народила йому сина Данила. А через два роки, в січні 2017 року, у пари з'явився другий син – Платон.