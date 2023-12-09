MONATIK заінтригував новиною про третю дитину

Популярний український співак Дмитро Монатік, який походить з Луцька, зізнався, чи планує з дружиною Іриною третю дитину.

Відомо, що Дмитро та Ірина Монатік вже мають двох дітей. Йдеться про восьмирічного Данила та п'ятирічного Платона.

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MONATIK розповів, чи хоче він ще одну дитину

Артист поділився, чи планує з дружиною Іриною поповнення в родині. Дмитро зізнався, що вони мріють про дівчинку. Але якщо народиться син, то пара не засмутиться. Коли у Дмитра запитали чи це просто мрії, він зазначив, що вже працюють цим питанням з дружиною.

Це було б дуже шикарно мати донечку. Ми мріємо про це з Іриною разом. Але якщо буде хлопчик, то ми теж будемо раді. Ви хочете запитати чи ми працюємо над цим? Я ж вам сказав, що свої мрії треба перетворювати в цілі,

– сказав Монатік.

Цікаво, що днями співак випустив дитячу збірку "Книга мрій". Він розповів, який сенс закладався у цю книгу. Дмитро зазначив, що вже дав почитати її своїм дітям.

До того як вона вийшла, я її часто перечитував перед сном, і вона мені гріла душу насправді. Там такі меседжі, що коли ми занурюємось у світ війни, то мрії виходять з нами. Я вже перевірив цю книгу на своїх дітях,

– відповів він.

За словами Монатіка, ця книга допомагає дітям розвивати фантазію.

Книга наповнена фантазіями, а це класно допомагає дітям щось вигадувати. А мрія – це ж і є фантазія. Дуже класно вміти перемкнути її на ціль. А це допомагаємо робити ми – батьки,

– додала зірка.

Інтерв'ю Дмитра Монатіка: дивіться відео онлайн

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