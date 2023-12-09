Известно, что у Дмитрия и Ирины Монатик уже есть двое детей. Речь идет о восьмилетнем Даниле и пятилетнем Платоне.

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Артист поделился, планирует ли с супругой Ириной пополнение в семье. Дмитрий признался, что они мечтают о девочке. Но если родится сын, то пара не расстроится. Когда у Дмитрия спросили это ли просто мечты, он отметил, что уже работают над этим вопросом с женой.

Это было бы очень шикарно иметь дочь. Мы мечтаем об этом с Ириной вместе. Но если будет мальчик, мы тоже будем рады. Вы хотите спросить, работаем ли мы над этим? Я же вам сказал, что свои мечты надо превращать в цели,

– сказал Монатик.

Интересно, что на днях певец выпустил детский сборник "Книга грез". Он рассказал, какой смысл закладывался в книгу. Дмитрий отметил, что уже дал почитать его своим детям.

До того как она вышла, я ее часто перечитывал перед сном, и она мне грела душу на самом деле. Там такие месседжи, что когда мы погружаемся в мир войны, мечты выходят с нами. Я уже проверил эту книгу на своих детях,

– ответил он.

По словам Монатика, книга помогает детям развивать фантазию.

Книга наполнена фантазиями, а это классно помогает детям что-то придумывать. А мечта – это и есть фантазия. Очень классно уметь переключить ее на цель. А это помогаем делать мы – родители,

– добавила звезда.

Интервью Дмитрия Монатика: смотрите видео онлайн

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