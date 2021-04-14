Монатік приголомшив романтичним фото з коханою

Український мультиартист Монатік поділився з шанувальниками новим пристрасним кадром. Він позував на камеру разом із дружиною Іриною, не соромлячись показувати свої почуття.

Монатік належить до тих зірок українського шоу-бізнесу, які тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Артист тривалий час не показував синів, а тепер оприлюднив їхні обличчя. Також частіше ділиться світлинами з дружиною.

Варто побачити В образі моряків: Монатік зачарував мережу новим фото з синами

Романтичний кадр Монатіка з дружиною

Виконавець оприлюднив нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Він поділився ще одним знімком, який зробив під час фотосесії для українського глянцю. Закохані лежали на підлозі, повернувшись один до одного.

Монатік з ніжністю дивився на обраницю у той час, як вона з закритими очима обіймала його та демонструвала чуттєвість. Пара одягнула подібні костюми, виглядала дуже гармонійно та красиво.

Як же так їх заслужив я? Кому там так прислужився я? До тих мурашок по шкірі… Що можу бути дорожче?

– написав у публікації артист.



Монатік з дружиною / Фото з інстаграму Монатіка

Українські зіркові пари: