Один з найбажаніших чоловіків країни та герой 6 сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія нарешті оприлюднив свої стосунки! Він поділився романтичним фото з дівчиною Лізою та заявив, що вона кохання всього його життя.

Грузинський кінопродюсер і шоумен Іраклі Макацарія довго приховував особисте життя від преси і шанувальників. Він не інтригував публіку заявами про новий роман, а несподівано показав свою кохану в особистому профілі з понад 470-аудиторією.

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Він опублікував романтичне фото з грузинкою Лізою. Кадр був зроблений під час святкування в розкішному ресторані. На ньому ексхолостяк постав у стильних темно-синіх штанах, класичному чорному піджаку з атласним лацканом і шкіряних туфлях. Його обраниця одягла обтислу мінісукню чорного кольору з об'ємними атласними вставками. Вишуканий look довгонога красуня довершила колготками в горох, туфлями на високих підборах, а довге волосся зібрала у високий пучок.

Перед камерою закохані спрямували захоплені погляди одне на одного, а Іраклі Макацарія ніжно обійняв дівчину за талію.

Кохання мого життя,

– гучно підписав шоумен.

Іраклі Макацарія зі своєю коханою / Фото Instagram / @maqatsa

Додамо, що нова кохана героя "Холостяка" також оприлюднила стосунки на особистій сторінці в інстаграмі. Щоправда, Ліза поділилася фото з іншого спільного виходу, з чого стає зрозуміло, що роман вони закрутили давно.

На світлинах пара зображена за столом: Іраклі Макацарія – у чорному гольфі, а його обраниця – в елегантному вбранні молочного кольору. Схоже, поряд з Лізою чоловік по-справжньому щасливий, адже усмішка не сходить з його обличчя.

Іраклі Макацарія зі своєю коханою / Фото Instagram / @maqatsa

Іраклі Макацарія зі своєю коханою / Фото Instagram / @maqatsa

Що відомо про особисте життя Іраклі Макацарія: