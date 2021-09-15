У перерві між гастролями Монатік (справжнє ім'я – Дмитро Монатік) вирішив декілька днів провести лише з дружиною. Вони відпочивають, гуляють вуличками Мілану та оновлюють гардероб в елітних бутиках.

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Монатік з дружиною в Мілані

Світлини з вікенду закохані публікують на особистих сторінках в інстаграмі. Для прогулянки торговим центром і містом Дмитро обрав стильний костюм в клітинку сірого кольору, що складався з вкорочених штанів і піджака, та білу сорочку. З взуття обрав білі кросівки. Яскравими доповненнями його аутфіту стали кольорові шнурівки та квітка на піджаку. Також артист одягнув оригінальні сонцезахисні окуляри.

Ірина гуляла разом із чоловіком у бежевих штанах, клітчастому піджаку та білій футболці. Одяг поєднала з чорним взуттям. Серед аксесуарів її look довершували намисто, сережки та сумочка. Волосся жінка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і матовою помадою нюдового кольору на губах.



Монатік з дружиною в Мілані / Фото з інстаграму Монатіка



Монатік з дружиною в Мілані / Фото з інстаграму Монатіка

"Одного разу в Мілані з улюбленим модником", – написала Ірина під фото.



Монатік з дружиною в Мілані / Фото з інстаграму Ірини Монатік

У перерві між виступами виконавець знаходить час не лише на відпочинок. Нещодавно він здійснив мрію своєї прихильниці Влади. Дівчинка перебуває в дитячій лікарні "Охматдит", де проходить реабілітацію після лікування раку. Вона мріяла зустрітися з кумиром і не могла повірити, що він прийшов до неї. Артист виконав ще 2 заповітні мрії шанувальниці – подарував їй величезного плюшевого ведмедя та колонку, що світиться.