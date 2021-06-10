Улюбленець багатомільйонної аудиторії стає все відвертішим з фанами. Він більше не приховує синів Данила та Платона й часто з'являється з дружиною на публіці. Монатік радо ділиться не тільки творчим, а й особистим життям. Наприклад, публікує багато фото з відпустки у Греції. Один з кадрів спричинив фурор у мережі, набравши понад 50 тисяч лайків за лічені години.

До теми Монатік показав рідкісне фото двох синів: зворушливий кадр

На ньому артист позував з дружиною Іриною Демічевою. Подружжя обрало образи, що нагадували family look. Так, на тлі моря Монатік постав у чорних шортах і футболці оверсайз з рожевим написом "Сильно" – назва популярної пісні з третього альбому "LOVE IT ритм". До слова, це вбрання з нової колекції зірки "ритмоLOVE".

Поряд з успішним чоловіком Ірина позувала в чорній сорочці з рукавами три чверті, коротких шортах і стильних капцях. Кохана Монатіка ефектно показала підтягнуту фігуру та засмагле тіло, адже не так давно відпочивала в Туреччині. Подружжя довершило літні аутфіти сонцезхисними окулярами: співак – круглими смугастими, а його кохана – масивними з рожевими скельцями.

Неможливо красиво навколо. Особливо зліва від мене,

– написав Монатік, процитувавши слова з пісні "Красиво".

Монатік з дружиною в Греції / Фото з інстаграму співака

Монатік з дружиною в Греції / Фото з інстаграму співака