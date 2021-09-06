Як розповів Монатік у мережі, у неділю, 5 вересня, йому зателефонували з "Охматдиту" й розповіли історію сильної дівчинки Влади. Вона поборола важке онкологічне захворювання й перенесла трансплантацію кісткового мозку.
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Як з'ясувалось, усі складні операції лікарі проводили під пісні Монатіка. Усе тому, що мультиартист – її кумир, а особиста зустріч з ним – її мрія. Відтак, у понеділок, 6 вересня, він не просто навідав прихильницю в лікарні, а й втілив ще два її заповітних бажання.
В "Охматдит" співак прийшов з величезним плюшевим ведмедем і музичною колонкою, що світиться. Через майже повну втрату зору дівчинка не одразу впізнала кумира, а коли ж він обійняв її особисто, не могла повірити своєму щастю.
Влада, її сім'я і лікарі – мої герої. Якою ж треба володіти силою, вірою і підтримкою, щоб пройти цей шлях, не зламатися, не здатися й перемогти. Будьте здорові й цінуйте кожну мить, яку нам дарує життя,
– підписав Монатік.
Добрий вчинок Монатіка підтримала дружина Ірина Демічева. У дитячу лікарню вона прийшла з зірковим чоловіком, а в інстаграм-сторіс поділилась емоціями від його зворушливої зустрічі з прихильницею.
"Яким же несамовитим сьогодні був початок дня. Музика лікує. Завдяки неймовірним лікарям і сім'ям діти долають страшну хворобу", – написала дружина Монатіка.
Реакція мережі
Вчинок мультиартиста розчулив його зіркових друзів – Машу Єфросиніну, Олю Цибульську, Дзідзьо, Світлану Тарабарову, Славу Дьоміна, KADNAY. Тоді як фоловери засипали Монатіка компліментами:
- "Ще більше стала поважати цього геніального виконавця";
- "Неймовірно! Дімо, ніколи не припиню захоплюватися вашою людяністю! Влада – розумничка! Здоров'я найміцнішого їй";
- "Ти велика людина. Твоя музика зцілює";
- "До сліз. Мені й раніше говорили, що ви дуже хороша людина і проста. Ми вас любимо";
- "Рідко зустрінеш таких по-справжньому щирих і добрих людей, як Діма";
- "Дімо, низький уклін вам за те, що робите! Ви справжня людина! Повазі немає меж, спасибі вам";
- "Дякую за те, що робите і надихаєте своїми вчинками. Здоров'я вам і вашій родині".