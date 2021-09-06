Як розповів Монатік у мережі, у неділю, 5 вересня, йому зателефонували з "Охматдиту" й розповіли історію сильної дівчинки Влади. Вона поборола важке онкологічне захворювання й перенесла трансплантацію кісткового мозку.

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Як з'ясувалось, усі складні операції лікарі проводили під пісні Монатіка. Усе тому, що мультиартист – її кумир, а особиста зустріч з ним – її мрія. Відтак, у понеділок, 6 вересня, він не просто навідав прихильницю в лікарні, а й втілив ще два її заповітних бажання.

В "Охматдит" співак прийшов з величезним плюшевим ведмедем і музичною колонкою, що світиться. Через майже повну втрату зору дівчинка не одразу впізнала кумира, а коли ж він обійняв її особисто, не могла повірити своєму щастю.

Влада, її сім'я і лікарі – мої герої. Якою ж треба володіти силою, вірою і підтримкою, щоб пройти цей шлях, не зламатися, не здатися й перемогти. Будьте здорові й цінуйте кожну мить, яку нам дарує життя,

– підписав Монатік.

Добрий вчинок Монатіка підтримала дружина Ірина Демічева. У дитячу лікарню вона прийшла з зірковим чоловіком, а в інстаграм-сторіс поділилась емоціями від його зворушливої зустрічі з прихильницею.

"Яким же несамовитим сьогодні був початок дня. Музика лікує. Завдяки неймовірним лікарям і сім'ям діти долають страшну хворобу", – написала дружина Монатіка.

До слова, Монатік не вперше втілює мрії фанів. На концерті у Запоріжжі він помітив у залі дівчину з плакатом "Мрію з тобою заспівати". Артист покликав її на сцену й заспівав дуетом свій популярний трек "Сильно".

Реакція мережі

Вчинок мультиартиста розчулив його зіркових друзів – Машу Єфросиніну, Олю Цибульську, Дзідзьо, Світлану Тарабарову, Славу Дьоміна, KADNAY. Тоді як фоловери засипали Монатіка компліментами: