Дружина принца Вільяма відправилася у поїздку без чоловіка, повідомляє 24 канал. Вона залюбки спілкується з публікою та підтримує громадськість у нелегкий для всього світу час.

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Повсякденний образ Кейт Міддлтон

Для поїздки в один з дитячих садків Копенгагена Кетрін обрала комфортне вбрання. Вона постала перед публікою в чорних джинсах, молочному светрі з високою горловиною та куртці кольору хакі. Поверх одягнула теплу куртку кольору хакі. З взуття на герцогині були коричневі черевики на низькій підошві, а витончену талію підкреслив ремінь.

Цього разу густе волосся Міддлтон вклала у локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. У вухах герцогині були сережки, а на пальці – улюблена каблучка.



Кейт Міддлтон у Данії / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон у Данії / Фото Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон прибула до Данії з робочим візитом 22 лютого. Для першого виходу там обирала яскравий піджак від бренду Zara та класичні чорні штани.