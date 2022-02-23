Супруга принца Уильяма отправилась в поездку без мужа, сообщает 24 канал. Она охотно общается с публикой и поддерживает общественность в нелегкое для всего мира время.

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Повседневный образ Кейт Миддлтон

Для поездки в один из детских садов Копенгагена Кэтрин выбрала комфортный наряд. Она предстала перед публикой в черных джинсах, молочном свитере с высокой горловиной и куртке цвета хаки. Поверх надела теплую куртку цвета хаки. Из обуви на герцогине были коричневые ботинки на низкой подошве, а изящную талию подчеркнул ремень.

На этот раз густые волосы Миддлтон уложила в локоны, а на лице сделала повседневный макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. В ушах герцогини были серьги, а на пальце – любимое кольцо.



Кейт Миддлтон в Дании / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон в Дании / Фото Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон прибыла в Данию с рабочим визитом 22 февраля. Для первого выхода там выбирала яркий пиджак от бренда Zara и классические черные брюки.