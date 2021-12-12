У молочній блузці: королева Летиція зачарувала ніжністю під час нового виходу

12 грудня 2021 , 15:00
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Джерело:

24 канал

Королівське подружжя Іспанії відвідали 70-річчя ASALE Асоціації академій іспанськоїмови в Real Academia Española. Її Величність прийшла на захід в елегантному молочно-чорному вбранні.

Летиція постійно демонструє вишуканий смак в одязі. Вона знає межу між несмаком і стилем, завжди підкреслює витончену фігуру жіночним вбранням. 

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Елегантний образ королеви Летиції

Для нового виходу з коханим королева обрала шовкову блузку молочного відтінку від бренду Maksu Fontana. Блуза була прикрашена великими воланами та чорними ґудзиками. Такий верх Летиція поєднала з чорною спідницею довжини нижче колін. З взуття обрала чорні туфлі-човники на підборах, а з верхнього одягу – вишукану накидку. 

У руці Її Величність тримала маленьку чорну сумочку, а її вуха прикрашали сережки. На обличчі королева зробила макіяж з акцентом на очах, а волосся зібрала в акуратний хвіст. 


Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images


Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images

Королівське подружжя, як завжди, не забуло про захисні маски, які нагадують, що пандемія коронавірусу досі триває і необхідно дбати про свою безпеку. 

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Автор: Христина Кобак