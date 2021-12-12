У молочній блузці: королева Летиція зачарувала ніжністю під час нового виходу
Джерело:24 канал
Королівське подружжя Іспанії відвідали 70-річчя ASALE Асоціації академій іспанськоїмови в Real Academia Española. Її Величність прийшла на захід в елегантному молочно-чорному вбранні.
Летиція постійно демонструє вишуканий смак в одязі. Вона знає межу між несмаком і стилем, завжди підкреслює витончену фігуру жіночним вбранням.
Дивіться також Королева Летиція вийшла у світ в картатому костюмі: фото стильного образу
Елегантний образ королеви Летиції
Для нового виходу з коханим королева обрала шовкову блузку молочного відтінку від бренду Maksu Fontana. Блуза була прикрашена великими воланами та чорними ґудзиками. Такий верх Летиція поєднала з чорною спідницею довжини нижче колін. З взуття обрала чорні туфлі-човники на підборах, а з верхнього одягу – вишукану накидку.
У руці Її Величність тримала маленьку чорну сумочку, а її вуха прикрашали сережки. На обличчі королева зробила макіяж з акцентом на очах, а волосся зібрала в акуратний хвіст.
Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images
Попередні виходи іспанської королеви
- На прийомі в королівському палаці в Мадриді Її Величність була в класичному смарагдовому костюмі.
- У червоному пальті Летицію зазнімкували в аеропорту.
- На гала-вечерю на честь президента Італії, який прибув в Іспанію з донькою, Летиція одягала довгу чорну сукню з нової колекції Giorgio Armani.