Известная украинская актриса Ксения Мишина после переезда в Киев задумалась о покупке собственного жилья. Сперва она хотела купить дом.

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Ксения Мишина о приобретенной квартире

"Я хотела дом сначала, я могла себе позволить купить дом. Но, к сожалению, поняла, что это будет для меня неудобно. Ребенок, школа, возить, куча к этому проблем прилагается. Привязка к самому Киеву у меня есть, и я эту идею (с домом) отложила на позже. Когда-то в моей жизни у меня будет дом, но пока я обойдусь квартирой", – рассказала артистка.

Так что актриса решила не покупать дом, а найти квартиру. Свое гнездышко звезда решила обустроить на Левом берегу.

Я поездила посмотрела разные ЖК, меня ничего не поразило. А на Левом берегу я увидела свой, где я купила, и сразу в него влюбилась. Поняла, что не надо мне вообще возиться, я к этому очень легко отнеслась. Ну не понравится здесь, спустя какое-то время поменяю квартиру. Но сейчас у меня было такое желание, именно в этом ЖК,

– призналась Ксения Мишина.

Знаменитость добавила, что в квартире было 4 комнаты с общей кухней и гостиной. Но Ксения немного по-другому видит квартиру, поэтому переделывает планировку.

Отметим, что до активных съемок в сериалах и "Холостячке" Ксения Мишина не могла позволить себе хорошее жилье. Она жила в ободранном доме за городом, условия в котором были далеко не лучшими. Знаменитость даже сняла на видео свое прежнее жилье.