"Акція "москвич" за москвича": Коля Сєрга розсмішив мережу піснею про мобілізацію в росії
Джерело:Коля Сєрга
Співак і зірковий захисник України Коля Сєрга з гумором відреагував на часткову мобілізацію путіна. Він не став жартувати про пакети, а нагадав, що на "гробові" родичі загиблих окупантів зможуть купити автомобіль. Їх вистачить на всіх.
Після того, як владімір путін оголосив про часткову мобілізацію та повернення на військову службу 300 тисяч резервістів, у росії одразу ж згадали, що наступного року завод "АвтоВАЗ" планує випустити 300 тисяч легковиків. Якраз на кожного метрового окупанта. Тож Коля Сєрга написав про це пісню.
Читайте також "Стрінги тиснуть, а воювати треба": у мережі глузують з офіцера запасу Тарзана
Коля Сєрга заспівав про "москвичі" за мертвих росіян
"В доме волнения, шум, удивления. Это не сказка, а быль. Где-то за городом, очень недорого папа теперь автомобиль", – заспівав Коля Сєрга. Наприкінці відео він опублікував скріни двох новин росЗМІ: "шойгу: Будуть призвані 300 тисяч резервістів" та "АвтоВАЗ планує виробити 2023 року не менше 300 тисяч автомобілів".
Ну що, почалася акція "москвич" за москвича,
– прокоментував він у підписі до допису.
У мережі відреагували з гумором:
- "АвтоВАЗ вірить в ЗСУ";
- "Так то ж усе заради авто робиться. Ох і кончена нація";
- "Жарт смішний, ситуація страшна";
- "Ну як це можливо придумати? Ви талант".