Після того, як владімір путін оголосив про часткову мобілізацію та повернення на військову службу 300 тисяч резервістів, у росії одразу ж згадали, що наступного року завод "АвтоВАЗ" планує випустити 300 тисяч легковиків. Якраз на кожного метрового окупанта. Тож Коля Сєрга написав про це пісню.

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Коля Сєрга заспівав про "москвичі" за мертвих росіян

"В доме волнения, шум, удивления. Это не сказка, а быль. Где-то за городом, очень недорого папа теперь автомобиль", – заспівав Коля Сєрга. Наприкінці відео він опублікував скріни двох новин росЗМІ: "шойгу: Будуть призвані 300 тисяч резервістів" та "АвтоВАЗ планує виробити 2023 року не менше 300 тисяч автомобілів".

Ну що, почалася акція "москвич" за москвича,

– прокоментував він у підписі до допису.

У мережі відреагували з гумором:

"АвтоВАЗ вірить в ЗСУ";

"Так то ж усе заради авто робиться. Ох і кончена нація";

"Жарт смішний, ситуація страшна";

"Ну як це можливо придумати? Ви талант".

Нагадаємо, Володимир Остапчук ще 21 вересня, одразу після оголошення часткової мобілізації, зарахував до "дірявого батальйону" росії фанатів путіна та мовчунів – Тіматі, Миколу Баскова, Філіпа Кіркорова, Олега Газманова та репера з Одеси Джигана.