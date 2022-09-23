После того, как владимир путин объявил о частичной мобилизации и возвращении на военную службу 300 тысяч резервистов, в россии сразу же вспомнили, что в следующем году завод "АвтоВАЗ" планирует выпустить 300 тысяч легковушек. Как раз на каждого метрового оккупанта. Так что Коля Серга написал об этом песню.

Читайте также "Стринги давят, а воевать надо": в сети насмехаются над офицером запаса Тарзаном

Коля Серга спел о "москвичах" за мертвых россиян

"В доме волнения, шум, удивления. Это не сказка, а быль. Где-то за огородом, очень недорого папа теперь автомобиль", – спел Коля Серга. В конце видео он опубликовал скрины двух новостей росСМИ: "шойгу: Будут призваны 300 тысяч резервистов" и "АвтоВАЗ планирует произвести в 2023 году не менее 300 тысяч автомобилей".

Ну что, началась акция "москвич" за москвича,

– прокомментировал он в подписи к посту.

В сети отреагировали с юмором:

"АвтоВАЗ верит в ВСУ";

"Так то же все ради авто делается. Ох, и конченая нация";

"Шутка смешная, ситуация страшная";

"Ну как это можно придумать? Вы талант".

Напомним, Владимир Остапчук еще 21 сентября, сразу после объявления частичной мобилизации, причислил к "дырявому батальону" россии фанатов путина и молчунов – Тимати, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и рэпера из Одессы Джигана.