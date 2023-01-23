"Ми не самотні в боротьбі зі злом": Måneskin випустили повну версію пісні на підтримку України
Джерело:Måneskin
Італійський гурт Måneskin днями презентував новий альбом. У ньому є пісня на підтримку України, уривок якої вірусився ще у квітні 2022 року.
Переможці Євробачення-2021, італійський гурт Måneskin презентував днями новий альбом RUSH. До нього увійшли як нові пісні, так і один трек, дуже знайомий українцям.
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Måneskin підтримали Україну в пісні
Колектив презентував трек Gasoline, – це повна версія пісні, яку вони випустили ще у квітні 2022 року на підтримку України.
Як ти спиш ночами? Як ти заплющуєш очі? Живеш з усіма цими життями на твоїх руках? Стоїш самотньо, використовуєш пальне, щоб вбивати. Ми не будемо стояти на місці! Ми будемо танцювати на бензині,
– такі рядки лунають у пісні.
У повній версії Måneskin звертаються, імовірно до Росії та Путіна, співаючи про шантаж паливом, невинні вбиті життя та небезпеку. Гурт також випустив Lyric Video, щоправда, у ньому немає кадрів з війни, як було у відео з квітня.
Måneskin – Gasoline: дивіться відео онлайн
У коментарях під відео безліч коментарів з подякою від українців, але не тільки:
- "Дякую гурту за підтримку! Сподіваюся, що завдяки цій пісні більше людей звернуть увагу на трагедію, яка розгортається на моїй рідній землі";
- "Українські фани ніколи цього не забудуть, дякуємо";
- "Шедевр! Дуже дякую за підтримку України, ми цінуємо це. Як українець можу сказати, що ця пісня знаходить відгук у моєму серці";
- "Це дуже особлива пісня для українців. Ви справжні артисти. Моє захоплення вами ще більше зросло завдяки цій багатозначній пісні";
- "Чудовий текст! Чудова пісня! Україна ніколи не здасться. Jesteśmy razem";
- "Ця пісня відображає той біль, злість і крик, які зараз відчувають усі українці. Ця пісня допомагає нам зрозуміти, що ми не самотні в цій боротьбі зі злом".