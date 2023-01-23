Победители Евровидения-2021, итальянская группа Måneskin представила на днях новый альбом RUSH. В него вошли как новые песни, так и один трек, очень знакомый украинцам.

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Måneskin поддержали Украину в песне

Коллектив презентовал трек Gasoline – это полная версия песни, которую они выпустили еще в апреле 2022 года в поддержку Украины.

Как ты спишь по ночам? Как ты закрываешь глаза? Живешь со всеми этими жизнями на твоих руках? Стоишь одиноко, используешь горючее, чтобы убивать. Мы не будем стоять на месте! Мы будем танцевать на бензине,

– такие строки раздаются в песне.

В полной версии Måneskin обращаются, предположительно к России и Путину, поя о шантаже топливом, невиновных убитых жизни и опасностях. Группа также выпустила Lyric Video, правда, в ней нет кадров по войне, как было в видео с апреля.

Måneskin – Gasoline: смотрите видео онлайн

В комментариях под видео множество комментариев с благодарностью от украинцев, но не только:

"Спасибо группе за поддержку! Надеюсь, что благодаря этой песне больше людей обратят внимание на трагедию, которая разворачивается на моей родной земле";

"Украинские фаны никогда этого не забудут, спасибо";

"Шедевр! Большое спасибо за поддержку Украины, мы ценим это. Как украинец могу сказать, что эта песня находит отклик в моем сердце";

"Это очень особенная песня для украинцев. Вы настоящие артисты. Мое увлечение вами еще больше выросло благодаря этой многозначной песне";

"Великолепный текст! Великолепная песня! Украина никогда не сдастся. Jesteśmy razem";

"Эта песня отражает ту боль, злобу и крик, которые сейчас испытывают все украинцы. Эта песня помогает нам понять, что мы не одиноки в этой борьбе со злом".

Напомним, Måneskin поддерживали Украину не только в песнях, но и на концертах В частности, лидер группы Дамиано Давид выступил с речью в поддержку Украины. на фестивале Coachella-2022. Тогда он послал Путина и жестокую войну, развязанную Россией. Вокалист сделал это снова на концерте в Риме.