"Я тебе люблю": соліст Måneskin зворушливо привітав кохану з днем народження:

Соліст популярного гурту Måneskin вже кілька років перебуває у стосунках з моделлю Джорджією Солері. У день народження коханої артист опублікував зворушливе спільне фото.

Чимало знаменитостей тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. До перемоги на Євробаченні таким був і Даміано Давид. Однак, коли його дівчину розсекретили, артист припинив приховувати свої стосунки.

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Даміано Давид показав нове фото з коханою

Артист опублікував в мережі світлину, на якій зображений з коханою Джорджією Солері. Закохані міцно обіймали один одного та щиро усміхалися. Дівчина позувала біля Даміано у стильному смугастому піджаку, з маленькою чорною сумкою на плечі та в сонцезахисних окулярах. Коротке волосся зібрала у хвіст, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах.

У дописі Даміано зазначив, що його кохана святкує день народження. Артист жартома написав: "Ніколи не було так добре бути іграшковим хлопчиком".

Я тебе люблю,

– зазначив Даміано.



Даміано Давид з коханою / Фото з інстаграму артиста

Хоча закохані разом вже понад 5 років, але не поспішають реєструвати свої стосунки. Вони насолоджуються кожним моментом, проводять час разом, радіють життю. А от чимлао колег Даміано у 2022 році вже одружилися. У наших підсумках читайте про найяскравіші весілля року, про які говорив весь світ.