Знаменитий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо підігрів чутки про роман з 23-річною акторкою Вікторією Ламас. Їх побачили разом напередодні Нового року.
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Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік з моделлю
Знаменитості влаштували новорічне свято на яхті в Сен-Бартелемі, що омивається Карибським морем. Леонардо Ді Капріо та Вікторія Ламас були не самотні, а разом з відомими друзями – там побачили репера Дрейка та актора Тобі Макгвайра.
Ймовірна пара одягнулась на святкування у повсякденне вбрання. Вікторія постала у топі та яскравій сорочці оверсайз, доповнивши образ кепкою. Леонардо приміряв білу футболку та окуляри.
Останні новини про романи Ді Капріо
- Леонардо Ді Капріо наприкінці серпня розійшовся зі своєю дівчиною-моделлю Каміллою Морроне, з якою був разом близько 4 років. Зірки відмовилися від коментарів, тому досі невідомо, що стало причиною розриву.
- Вже через місяць Леонардо Ді Капріо зустрічався з Джіджі Хадід у Нью-Йорку. Як тоді писали інсайдери, їхні побачення не можна було називати серйозними стосунками.
- Останнім часом папараці часто фотографують разом Ді Капріо з його молодою колегою Вікторією. Наприклад, їх заскочили разом у нічному клубі. Втім, батько акторки Лоренцо Ламан спростував чутки про їхні стосунки, але додав, що доньці дійсно подобається Леонардо.