Многие знаменитости держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. До победы на Евровидении таков был и Дамиано Давид. Однако, когда его девушку рассекретили, артист прекратил скрывать свои отношения

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Дамиано Давид показал новое фото с любимой

Артист опубликовал в сети фотографию, на которой изображен с любимой Джорджией Солери. Влюбленные крепко обнимали друг друга и искренне улыбались. Девушка позировала возле Дамиано в стильном полосатом пиджаке, с маленькой черной сумкой на плече и солнцезащитных очках. Короткие волосы собрала в хвост, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах.

В сообщении Дамиано отметил, что его возлюбленная отмечает день рождения. Артист в шутку написал: "Никогда не было так хорошо быть игрушечным мальчиком".

Я тебя люблю,

– отметил Дамиано.



Дамиано Давид с любимой / Фото из инстаграмма артиста

Хотя влюбленные вместе уже больше 5 лет, но не спешат регистрировать свои отношения. Они наслаждаются каждым моментом, проводят время вместе, радуются жизни. А вот немало коллег Дамиано в 2022 году уже поженились. В наших итогах читайте о самые яркие свадьбы года, о которых говорил весь мир