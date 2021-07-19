Порвавши з Олександром Еллертом Ксенія Мішина поїхала в окупований Крим, в якому виросла. З собою вона взяла сина Платона. Проте на відпочинку акторка знаходить час не лише для нащадка, а й для подруг. Дівочою компанією вони то засмагають на пляжі, то влаштовують світські виходи.

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Звабливий образ Ксенії Мішиної

На мальовничій терасі з виглядом на Чорне море "Холостячка" позувала в образі total white. На ній класичні штани зі стрілками, з високою талією та подовжений піджак, який вона накинула на плечі.

Під костюм Ксенія Мішина підібрала сміливий короткий топ на тонких бретелях з блискучою вставкою під грудьми. Чорні босоніжки на високих підборах чудово поєднувалися з білосніжним одягом. Ефектною деталлю аутфіту стали довгі блискучі сережки, які акторка продемонструвала, зібравши волосся у низький пучок.

Ксенія Мішина у звабливому образі в Криму / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина у звабливому образі в Криму / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, днями Ксенія Мішина відривалась з подругами. Вони купалися в морі та засмагали в купальниках. За словами "Холостячки", це час "пізнання та усвідомлення себе, терапія, зустріч зі своєю жіночою суттю".

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт були разом майже рік. Вони замислювались про весілля та спільних дітей, однак несподівано для багатотисячної аудиторії історія кохання акторки та гумориста закінчилася.