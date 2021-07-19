Порвавши з Олександром Еллертом Ксенія Мішина поїхала в окупований Крим, в якому виросла. З собою вона взяла сина Платона. Проте на відпочинку акторка знаходить час не лише для нащадка, а й для подруг. Дівочою компанією вони то засмагають на пляжі, то влаштовують світські виходи.
Цікаво Слідом за Мішиною: Олександр Еллерт приїхав в окупований Крим
Звабливий образ Ксенії Мішиної
На мальовничій терасі з виглядом на Чорне море "Холостячка" позувала в образі total white. На ній класичні штани зі стрілками, з високою талією та подовжений піджак, який вона накинула на плечі.
Під костюм Ксенія Мішина підібрала сміливий короткий топ на тонких бретелях з блискучою вставкою під грудьми. Чорні босоніжки на високих підборах чудово поєднувалися з білосніжним одягом. Ефектною деталлю аутфіту стали довгі блискучі сережки, які акторка продемонструвала, зібравши волосся у низький пучок.
Ксенія Мішина у звабливому образі в Криму / Фото з інстаграму акторки
Ксенія Мішина у звабливому образі в Криму / Фото з інстаграму акторки
Нагадаємо, днями Ксенія Мішина відривалась з подругами. Вони купалися в морі та засмагали в купальниках. За словами "Холостячки", це час "пізнання та усвідомлення себе, терапія, зустріч зі своєю жіночою суттю".