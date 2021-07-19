Порвав с Александром Эллертом Ксения Мишина уехала в оккупированный Крым, в котором выросла. С собой она взяла сына Платона. Однако на отдыхе актриса находит время не только для детей, но и для подруг. Девичьей компанией они то загорают на пляже, то устраивают светские выходы.

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Обольстительный образ Ксении Мишиной

На живописной террасе с видом на Черное море "Холостячка" позировала в образе total white. На ней классические брюки со стрелками, с высокой талией и удлиненный пиджак, который она накинула на плечи.

Под костюм Ксения Мишина подобрала смелый короткий топ на тонких бретелях с блестящей вставкой под грудью. Черные босоножки на высоком каблуке прекрасно сочетались с белоснежной одеждой. Эффектной деталью аутфита стали длинные блестящие серьги, которые актриса продемонстрировала, собрав волосы в низкий пучок.



Ксения Мишина в обольстительном образе в Крыму / Фото из инстаграма актрисы



Ксения Мишина в обольстительном образе в Крыму / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, на днях Ксения Мишина отрывалась с подругами. Они купались в море и загорали в купальниках. По словам "Холостячки", это время "познания и осознания себя, терапия, встреча со своей женской сутью".

Ксения Мишина и Александр Эллерт были вместе почти год. Они задумывались о свадьбе и общих детях, однако неожиданно для многотысячной аудитории история любви актрисы и юмориста закончилась.