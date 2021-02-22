Збиралися всією двадцяткою: Мішель Андраде розповіла про дитинство в Болівії

24-річна співачка Мішель Андраде завдяки тревел-проєкту "Орел і Решка" вдруге за останні 10 років побачилася з болівійською ріднею. Артистка зізналась, що ще в дитинстві батьки прищепили їй шалену любов до сім'ї, тому навіть за тисячі кілометрів вона підтримує зв'язок з родичами.

Підопічна Потапа народилася і до 13 років жила в Болівії, однак в підлітковому віці переїхала в Україну разом з мамою і братами. Батько Мішель Андраде залишився на Батьківщині, як і бабуся, брати та сестри. Про дитинство в Болівії в знаменитості лише теплі спогади, як інформує пресслужба "Нового каналу".

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Мішель Андраде про дитинство в Болівії

Вона зізналась, що не так чекала Нового року та дня народження, як Різдва. Адже на це сімейне свято в будинку бабусі збиралася вся родина з двадцяти осіб. Разом вони накривали на стіл та дарували одне з одному подарунки.

Найяскравіший спогад з дитинства – це Різдво. На Різдво ми завжди збиралися всією родиною, всією своєю двадцяткою, в будинку у бабусі, накривали стіл, готували подарунки, веселилися,

– пригадала Мішель Андраде.

За останні 10 років вона навідувала болівійську рідню лише двічі. Однак артистка запевнила, що вони завжди на зв'язку. Мішель Андраде ділиться з рідними своїми успіхами, надсилаючи фото та відео, тому постійно відчуває їхню підтримку. Зірка переконана, що на відстані стосунки стають тільки міцнішими.

"На жаль, на батьківщину я літаю нечасто. Але це не означає, що я втратила зв'язок з рідними. У нас є сімейний чат, де ми спілкуємося, ділимося фото та відео. Як каже моя болівійська бабуся: "Відстань – не привід забути тебе, навпаки, чим далі ти від мене, тим ближче я тебе відчуваю", – поділилась співачка.

Нагадаємо, Мішель Андраде разом з Позитивом стали ведучими першого випуску "Орла і Решки". Вони зізнались, що без курйозів на зйомках не обійшлось. Ще в аеропорту дівчину обсіли мурахи, а після болівійської кухні співачці відразу стало зле. У наступних випусках артистів замінять українські музиканти Юлія Саніна та Микита Алєксєєв.