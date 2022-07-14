Мішель брала участь в 4 сезоні вокального шоу "Х-фактор". Тоді вона потрапила в команду співачки Ірини Дубцової. В журі також був Сергій Сосєдов. Це росіяни, які не виступають проти війни в Україні, своїм мовчанням підтримують політику путіна.

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Мішель Андраде про росіян на "Х-факторі"

Мішель приїхала з Болівії для участі в "Х-факторі". Коли потрапила на проєкт, то вже знала суддів, для неї вони були кумирами. В інтерв'ю 24 каналу артистка розповіла, що в дитинстві мама включала пісні Ірини Дубцової. Тому для неї було за честь потрапити в її команду.

Мішель Андраде на "Х-факторі": дивіться відео онлайн

На етапі "Будинки суддів" виступ Мішель разом з Іриною переглядав Філіп Кіркоров, який тоді був запрошеним гостем. Дівчина раділа, адже також неодноразово слухала пісні цього артиста.

Мішель Андраде в "Будинках суддів": дивіться відео онлайн

Однак після 24 лютого 2022 року все змінилося. Кожен росіянин показав своє обличчя, замовчуючи війну в Україні, підтримуючи росію, яка щодня вбиває мирних людей.

На початку війни я з колегами намагалися достукатися, просили, щоб російські артисти не мовчали, виходили на мітинги, говорили про те, що відбувається. Але, коли зрозуміла, що вони мовчуни й готові підтримувати російську агресію, то для себе вирішила, що не хочу витрачати енергію, не хочу навіть цікавитися, що в них там відбувається. Для мене ці люди зараз не існують. Ось так,

– наголосила Андраде.