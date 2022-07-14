Мишель участвовала в 4 сезоне вокального шоу "Х-фактор". Тогда она попала в команду певицы Ирины Дубцовой. В жюри также был Сергей Соседов. Это россияне, не выступающие против войны в Украине, своим молчанием поддерживают политику путина.

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Мишель Андраде о россиянах на "Х-факторе"

Мишель приехала из Боливии для участия в "Х-факторе". Когда попала на проект, уже знала судей, для нее они были кумирами. В интервью 24 каналу артистка рассказала, что в детстве мама включала песни Ирины Дубцовой. Потому для нее было за честь попасть в ее команду.

Мишель Андраде на "Х-факторе": смотрите видео онлайн

На этапе "Дома судей" выступление Мишель вместе с Ириной просматривал Филипп Киркоров, который тогда был приглашенным гостем. Девушка радовалась, ведь тоже неоднократно слушала песни этого артиста.

Мишель Андраде в "Домах судей": смотрите видео онлайн

Однако после 24 февраля 2022 все изменилось. Каждый россиянин показал свое лицо, замалчивая войну в Украине, поддерживая россию, котороя ежедневно убивает мирных людей.

В начале войны я с коллегами пытались достучаться, просили, чтобы русские артисты не молчали, выходили на митинги, говорили о происходящем. Но когда поняла, что они молчуны и готовы поддерживать российскую агрессию, то для себя решила, что не хочу тратить энергию, не хочу даже интересоваться, что там происходит. Для меня эти люди сейчас не существуют. Вот так,

– подчеркнула Андраде.