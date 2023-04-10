З мамою Дана Балана Тіна Кароль познайомилася 2020 року на зйомках "Голосу країни". Схоже, вони досі на зв'язку, адже артистка тепло представила її перед великою публікою в Кишиневі, а заразом знову підігріла чутки про роман з молдавським співаком.

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Мама Дана Балана на концерті Тіни Кароль

Ну і красень, найкращий мужчина на світі після сина… Мама Люда, мама Дана Балана сьогодні в залі. Людмило, ви красива, надихаюча. Ви народили красеня – благородного, чесного, браво,

– заявила Тіна Кароль зі сцени.

Після цих слів Людмила підійшла до сцени з великим букетом у патріотичній жовто-синій обгортці, а артистка хоч і була в розкішній вечірній сукні, але спустилася на коліна, щоб обійняти й поцілувати жінку. Вони навіть встигли щось обговорити, тримаючись за руки.

"Виняткове шоу минулої ночі в Кишиневі! Тіна Кароль привезла нам частинку серця України! Ми віддали їй частинку свого серця. Браво тобі, Тіно! Браво, Україно", – прокоментувала Людмила Балан у своєму інстаграмі.

Тіна Кароль з мамою Дана Балана / Фото з інстаграм-сторіс співачки

У коментарях їх одразу ж охрестили невісткою та свекрухою: