Ніколи не були подругами, – Міша Романова розповіла, як їй нагрубила Віра Брежнєва

Співачка Міша Романова зізналася, що після виходу з гурту "ВІА Гра" посварилася з його ексучасницею Вірою Брежнєвою. Та грубо відреагувала на одне з її інтерв'ю на початку сольної кар'єри.

З гурту Костянтина Меладзе Міша Романова (справжнє ім'я – Наталія Могилинець) вийшла в березні 2018 року, бо завагітніла. З декретної відпустки співачка вже не повернулася у "ВІА Гру", а почала сольний шлях. Тоді й стався її конфлікт з Вірою Брежнєвою.

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Як Віра Брежнєва нагрубила Міші Романовій

П'ять років тому Брежнєва "дуже різко відреагувала" на одне з перших інтерв'ю Міші Романової, де вона прокоментувала вихід з гурту. Причиною дівчина назвала бажання розвиватися сольно, а не вагітність. Вони ніколи не спілкувалися близько, але артистка чомусь написала, щоб дорікнути за брехню.

З Вірою ми ніколи не були подругами, і навіть у нас був невеликий конфлікт… Вона мені написала смс. Воно було в досить жорсткій, грубій формі. Вона звинуватила мене у брехні, що я щось недоговорила, або що сказала, що захотіла сольного розвитку. Я відповіла їй у такій же формі,

– пригадала Міша Романова.

Однак навіть після перепалки в мережі співачка поважає Віру Брежнєву. Передусім тому, що вона дружина Костянтина Меладзе.

"Я її дуже поважаю. Мабуть, вона була просто в поганому настрої. Усі ми люди", – наголосила Міша Романова.